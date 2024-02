CBF detalha 4ª e 5ª rodadas do Nordestão; veja datas dos jogos de Ceará e Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira, 15, a tabela detalhada de novas rodadas da Copa do Nordeste. Pela quarta rodada do certame estadual, o Ceará irá enfrentar o ABC na Arena Castelão no dia 28 de fevereiro. Uma semana antes, no dia 21, o Fortaleza joga diante do Sport na Arena Pernambuco às 21h30min.

Na quinta rodada, o Leão do Pici seguirá jogando fora de casa, quando enfrenta o Botafogo-PB no estádio Almeidão, na Paraíba, no dia 05 de março, às 19 horas. No dia seguinte, 6, o Ceará recebe o Bahia na Arena Castelão, às 21h30min.

Confira agenda das equipes cearenses:

4ª rodada

21/02 - 21h30min - Sport x Fortaleza - Arena Pernambuco

28/02 - 21h30min - Ceará x ABC - Arena Castelão

5ª rodada