Com 39% de aproveitamento, Vojvoda enfrentará Ceará pela 17ª vez na carreira

Com 39% de aproveitamento no confronto, o argentino Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, duelará contra o Ceará pela 17ª vez na carreira neste sábado, 17, pela 5ª rodada do Campeonato Cearense. A partida será disputada na Arena Castelão, às 16h40min (de Brasília).

No histórico do Clássico-Rei, Vojvoda registra cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas em 16 partidas, com 18 gols marcados pelo Fortaleza e 21 pelo Ceará.

O primeiro embate com o treinador à frente do Leão aconteceu no dia 15 de maio de 2021, com o Tricolor vencendo por 2 a 0, com gols de David e Jordan (contra).