Fortaleza x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 1º de abril (1º/04), em jogo de ida da final do Campeonato Cearense 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto TV Record, no serviço de streaming DAZN e no serviço de pay-per-view Nosso Futebol. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o duelo, o treinador do Ceará não deve contar com o volante Caíque Gonçalves, com problema na parte posterior da coxa direita. Ele também não poderá usar o atacante Álvaro e o meia Pedro Lucas, que chegaram após o período de inscrições para o Campeonato Cearense. Em contrapartida, deve ter o zagueiro David Ricardo novamente, recuperado de uma virose.

Em busca de uma nova fórmula, o técnico do Leão deve fazer mudanças na formação inicial e até mesmo no esquema tático. O Fortaleza pode abrir mão de Tomás Pochettino e colocar três volante no meio, além de retomar uma linha de quatro inicial. (Com Brenno Rebouças)

Fortaleza x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

TV Record : Canal de TV aberta



: Canal de TV aberta DAZN : Serviço de Streaming

: Serviço de Streaming Nosso Futebol: Serviço de pay-per-view



Campeonato Cearense 2023 - Fortaleza x Ceará

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga (Dudu), Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco (Brítez); Lucas Sasha, Caio Alexandre, Hércules; Moisés (Romarinho), Calebe e Lucero. Téc: Vojvoda



Ceará

4-2-3-1: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo (Luiz Otávio) e Willian Formiga; Richardson e Arthur Rezende; Erick, Guilherme Castilho e Janderson; Vitor Gabriel. Téc: Morínigo



Quando será Fortaleza x Ceará

Hoje, sábado, 1º de abril (1º/04), às 16 horas

Onde será Fortaleza x Ceará

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

