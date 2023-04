América-MG x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Mineiro 2023 entre América-MG e Atlético-MG será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

América-MG e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 1º de abril (1º/04), pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro 2023. A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo (apenas para Minas Gerais) serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o primeiro jogo da decisão, o zagueiro Éder e o atacante Wellington Paulista retornam do departamento médico e estarão à disposição de Mancini. O lateral-direito Arthur, que foi convocado pela Seleção Brasileira, está de volta e também reforça o Coelho.

Já o Atlético tem algumas dúvidas para a escalação, como na lateral esquerda entre Rubens e Dodô e no meio entre Pedrinho, Patrick, Zaracho e Edenilson, que disputam por três vagas. O atacante Eduardo Sasha foi negociado na sexta-feira com o Red Bull Bragantino e já deixou o elenco de Coudet. (Com Gazeta Esportiva)

América-MG x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : TV Aberta (apenas para MG)

: TV Aberta (apenas para MG) Premiere: Serviço de Pay-per-view



Campeonato Mineiro 2023 - América-MG x Atlético-MG

América-MG

Matheus Cavichioli; Arthur, Ricardo Silva, Éder, Nicolas; Alê, Juninho, Benítez; Matheusinho, Felipe Azevedo, Aloísio. Técnico: Vagner Mancini.

Atlético-MG



Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson, Dodô (Rubens); Otávio, Pedrinho (Edenilson), Zaracho, Patrick; Paulinho, Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

Quando será América-MG x Atlético-MG

Hoje, sábado, 1º de abril (1º/04), às 16h30min

Onde será América-MG x Atlético-MG

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

