Caxias x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Gaúcho 2023 entre Caxias e Grêmio será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Caxias e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 1º de abril (1º/04), pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto RBS TV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



A dúvida para o técnico do time é o zagueiro Kannemann, que não participou dos últimos treinos por desgaste físico. Pepê e Fábio, ambos com lesão muscular, também devem ficar de fora. Por outro lado, o paraguaio Villasanti e o uruguaio Carballo, que estavam defendendo suas respectivas seleções no período de Data Fifa, estão à disposição.

Suspensos, Vini Guedes e Marciel não jogam o primeiro jogo. Por pertencerem ao Grêmio, o volante Pedro Cuiabá e os atacantes Ronald e Wesley Pomba ficarão de fora das duas partidas. (Com Gazeta Esportiva)



Caxias x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

RBS TV : TV aberta

: TV aberta Premiere: Serviço de Pay-per-view



Campeonato Gaúcho 2023 - Caxias x Grêmio

Caxias

Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Marlon, Moacir e Peninha; Diego Rosa, Jean Dias e Eron. Técnico: Thiago Carvalho

Grêmio



Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini (Kannemann) e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

Quando será Caxias x Grêmio

Hoje, sábado, 1º de abril (1º/04), às 16h30min

Onde será Caxias x Grêmio

Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

