Flamengo x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Fluminense se enfrentam hoje, sábado, 1º de abril (1º/04), pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no canal de TV a cabo Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Além das dificuldades para encontrar seu melhor futebol desde a chegada do técnico português Vitor Pereira, o Rubro-Negro terá desfalques de peso para a final. Seu principal jogador, o meia uruguaio De Arrascaeta, sofreu uma lesão muscular grave e só deve retornar aos gramados em maio.

Além dele, o atacante Bruno Henrique, o zagueiro Pablo, o lateral direito Matheusinho e o volante Eric Pulgar não estarão à disposição do treinador português para o confronto deste sábado. Dúvidas até o final da semana, Gabigol, Guillermo Varela e Arturo Vidal treinaram normalmente nesta sexta-feira e irão para o jogo.

A principal dúvida de Vitor Pereira é sobre quem substituirá Arrascaeta. O mais cotado é Éverton Ribeiro, mas Matheus França, Everton Cebolinha e Gerson correm por fora. Se este último for o escolhido, o meio de campo formará com Thiago Maia e Vidal ao lado de Gerson.

Do lado do Fluminense, o técnico Fernando Diniz não tem problemas para escalar sua equipe titular. O colombiano Jhon Arias, que estava com a seleção de seu país para amistosos, retornou aos treinos nesta sexta-feira e deve estar entre os 11 iniciais.

A grande novidade na equipe, embora provavelmente no banco de reservas, deve ser o lateral esquerdo Marcelo, ex-Real Madrid e Seleção Brasileira, que aos 34 anos retornou ao clube que o projetou. (Com Gazeta Esportiva)

Flamengo x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Band : TV aberta

: TV aberta Bandsports: Canal de TV a cabo

Campeonato Carioca 2023 - Flamengo x Fluminense

Flamengo

Santos, Guillermo Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira Rodrigo Caio) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro (Matheus França); Pedro e Gabriel Barbosa. Técnico: Vitor Pereira

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Quando será Flamengo x Fluminense

Hoje, sábado, 1º de abril (1º/04), às 20h30min

Onde será Flamengo x Fluminense

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

