Cascavel x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Paranaense 2023 entre Cascavel e Athletico-PR será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Cascavel e Athletico-PR se enfrentam hoje, sábado, 01° de abril (1°/04), pelo jogo de ida da final do Campeonato Paranaense 2023. A partida será disputada no estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, em Athletico-PR (PR), às 18 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de streaming Furacão Live e NSports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Esta será uma final inédita do Campeonato Paranaense, mas Athletico-PR e Cascavel já se enfrentaram outras 13 vezes na história. O retrospecto aponta para cinco triunfos da equipe da capital, contra três da Serpente e outros cinco empates. O segundo encontro decisivo entre as equipes está previsto para o outro domingo, dia 9, às 17h, na Arena da Baixada.

O Furacão tentará conquistar a competição estadual depois de dois anos. A última vez que levantou a taça foi em 2020, há três anos, quando bateu o rival Coritiba na decisão. De lá para cá, o time rubro-negro sequer havia chegado à final do torneio

Do outro lado, a Serpente ainda busca seu primeiro título paranaense. Alcançar a decisão, no entanto, não é algo inédito para o clube. A equipe decidiu o troféu local duas temporadas atrás, em 2021, mas acabou sendo superado pelo Londrina. (Com Gazeta Esportiva)

Cascavel x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

Furacão Live : Serviço de streaming

: Serviço de streaming NSports: Serviço de streaming

Campeonato Paranaense 2023 - Cascavel x Athletico-PR

Cascavel

André Luiz; Libano, Willian Gomes, Rafael e César Morais; Gama, Ferrugem e Robinho; Wagner, Gaspar e Juninho. Técnico: Luis Carlos Cruz

Athletico-PR

Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Vitor Bueno; Terans, Cuello e Pablo (Vitor Roque). Técnico: Paulo Turra

Quando será Cascavel x Athletico-PR

Hoje, sábado, 01° de abril (02/04), às 18 horas

Onde será Cascavel x Athletico-PR

Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

