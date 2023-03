Fortaleza x Ferroviário ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Ferroviário se enfrentam hoje, domingo, 19 de março (19/03), pelas semifinais do Campeonato Cearense 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Record, no serviço de pay-per-view Nosso Futebol e no serviço de streaming DAZN. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O empate em 1 a 1, domingo passado, 12, no mesmo palco, deixou a disputa totalmente aberta. Quem vencer o segundo clássico avança para a final. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Enquanto o Tricolor do Pici busca a sexta final consecutiva do Estadual, mirando um pentacampeonato inédito, a equipe coral quer disputar um título do Campeonato Cearense novamente após seis anos.

Os dois possuem os mesmos desfalques que tiveram na quinta-feira, 16. No Fortaleza, os atacantes Moisés e Pedro Rocha, além dos laterais Dudu, Lucas Esteves e Tinga, seguem no departamento médico. Como no boletim médico anterior não foi anunciado sobre a transição de nenhum deles, é difícil que tenham se recuperado em tão pouco tempo.

No Ferroviário, além de Wesley e Matheus Silva, que estão lesionados há semanas, o zagueiro Alisson se contundiu no Clássico das Cores da semana passada e deve ficar de fora da partida de volta, mas é tratado como dúvida. (Com Brenno Rebouças)

Fortaleza x Ferroviário ao vivo: onde assistir à transmissão

Record : Canal de TV aberta



: Canal de TV aberta Nosso Futebol : Serviço de Pay-per-view

: Serviço de Pay-per-view DAZN: Serviço de streaming

Campeonato Cearense 2023 - Fortaleza x Ferroviário

Fortaleza

3-5-2: Fernando Miguel (João Ricardo); Brítez, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Caio Alexandre, Hércules, Pochettino e Lucas Crispim; Romarinho (Guilherme) e Thiago Galhardo. Téc: Vojvoda

Ferroviário



4-3-3: Douglas; Negueba, Roni Lobo, Éder Lima e Mattheus Lima; Licoln, Felipe Guedes e Vinícius Paulista (Cairo); Deizinho, Erick Pulga e Ciel. Téc: Paulinho Kobayashi

Quando será Fortaleza x Ferroviário

Hoje, domingo, 19 de março (19/03), às 18 horas e 30 minutos

Onde será Fortaleza x Ferroviário

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

