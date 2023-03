Palmeiras x Ituano ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Ituano se enfrentam hoje, domingo, 19 de março (19/03), pelas semifinais do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Record, no canal de TV a cabo TNT, no serviço de pay-per-view Premiere, nos serviços de streamings HBO Max e Paulistão Play e no canal do Youtube Paulistão. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para encarar o Ituano, o Palmeiras deve contar mais uma vez com força máxima entre os titulares. O único desfalque confirmado é o meio-campista Atuesta, que sofreu uma grave lesão no joelho direito, com necessidade de cirurgia.

Do outro lado do confronto, o Ituano chega sem o mesmo favoritismo do Verdão, mas também vem embalado. A equipe do interior paulista avançou para o mata-mata com a pior campanha entre os classificados, com apenas 12 pontos somados na fase de grupos. (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x Ituano ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: Canal de TV aberta

Canal de TV aberta TNT: Canal de TV a cabo

Canal de TV a cabo HBO Max: Serviço de streaming

Serviço de streaming Paulistão Play: Serviço de streaming

Serviço de streaming Premiere : Serviço de Pay-per-view



: Serviço de Pay-per-view Youtube: no canal Paulistão

Campeonato Paulista 2023 - Palmeiras x Ituano

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Bruno Tabata, Dudu, Rony.

Ituano



Jefferson Paulino; Raí Ramos, Claudinho, Bernardo Schappo e Iury; André Luiz, Lucas Siqueira e Eduardo Person; Gabriel Barros, Quirino e Paulo Victor.

Quando será Palmeiras x Ituano

Hoje, domingo, 19 de março (19/03), às 16 horas

Onde será Palmeiras x Ituano

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

