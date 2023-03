Vasco x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Vasco e Flamengo se enfrentam hoje, domingo, 19 de março (19/03), pelas semifinais do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal do Youtube Cazé TV e no canal da Twitch Casimito. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



No Flamengo, Vitor Pereira tem mais problemas para escalar a equipe após a fratura na tíbia do lateral direito Matheuzinho. Recuperado de uma lesão no púbis, Guillermo Varela treinou com o grupo, mas é dúvida e pode dar lugar a Matheus França ou Everton Cebolinha, improvisados na ala direita diante do Vasco.

Outra ausência certa é a joia Matheus Gonçalves, expulso no primeiro jogo. Já o volante Gerson deve retornar ao time após cumprir suspensão automática. Além dele, o zagueiro David Luiz e o lateral esquerdo Filipe Luis devem ficar à disposição após se recuperarem de problemas físicos, mas como opções no banco de reservas.

O Vasco deve ir para o jogo sem alterações em relação ao clássico do último domingo. A única dúvida está no meio de campo, entre Rodrigo e Marlon Gomes. (Com Gazeta Esportiva)

Vasco x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Cazé TV: Canal de Youtube

Canal de Youtube Casimito: Canal de Twitch



Campeonato Carioca 2023 - Vasco x Flamengo

Vasco

Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo e Piton; Rodrigo (Marlon Gomes), Andrey Santos e Jair; Gabriel Pec, Pedro Raul e Alex Teixeira. Técnico: Maurício Barbieri.

Flamengo



Santos, Varela (Everton ou Matheus França), Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo; Thiago Maia, Gerson e De Arrascaeta, Ayrton Lucas, Pedro e Gabriel Barbosa. Técnico: Vitor Pereira

Quando será Vasco x Flamengo

Hoje, domingo, 19 de março (19/03), às 18 horas

Onde será Vasco x Flamengo

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

