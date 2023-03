Ypiranga x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ypiranga e Grêmio se enfrentam hoje, domingo, 19 de março (19/03), pelas semifinais do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Na partida válida pela Primeira Fase do Gaúcho, os dois clubes se enfrentaram e terminaram com um empate em 0 a 0. O Grêmio sagrou vaga nas quartas ao ficar na liderança da tabela com 29 somados. O Tricolor segue invicto, com nove vitórias e dois empates.

O técnico Renato Gaúcho deve manter a mesma escalação que mandou a campo contra o Ferroviário, pela Copa do Brasil. A maior dúvida era sobre quem iniciaria na lateral direita, mas Fábio foi o escolhido e deve começar entre os titulares novamente.

Já pelo lado do Ypiranga, a equipe avançou à semifinal após conseguir ficar na quarta colocação, com 18 pontos (cinco vitórias, três empates e três derrotas). (Com Gazeta Esportiva)

Ypiranga x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: Serviço de Pay-per-view



Campeonato Gaúcho 2023 - Ypiranga x Grêmio

Ypiranga

Caíque; Robson, Islan, Windson e Patric Calmon; Lorran, Mossoró e João Pedro; Matheuzinho, MV e Erick. Técnico: Luizinho Vieira.

Grêmio



Adriel; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê, Cristaldo, Bitello e Vina; Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

Quando será Ypiranga x Grêmio

Hoje, domingo, 19 de março (19/03), às 16 horas

Onde será Ypiranga x Grêmio

Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim (RS)

