América-MG x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

América-MG e Cruzeiro se enfrentam hoje, domingo, 19 de março (19/03), pelas semifinais do Campeonato Mineiro 2023. A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 18 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



No jogo da ida, o Coelho levou a melhor e construiu uma vantagem considerável para o jogo desse domingo. Por conta de ter feito uma campanha melhor que o rival, o time pode até perder por dois gols de diferença que ainda avança à grande decisão.

Do outro lado, o Cruzeiro está pressionado por sua torcida após uma campanha decepcionante até o momento no Campeonato Mineiro. Para ir à final do torneio estadual, os comandados de Pezzolano não apenas precisam vencer, como também terminar o confronto à frente no placar agregado. (Com Gazeta Esportiva)

América-MG x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: Serviço de Pay-per-view



Campeonato Mineiro 2023 - América-MG x Cruzeiro

América-MG

Matheus Cavichioli, Arthur, Ricardo, Iago, Nicolas, Alê, Juninho, Benítez, Felipe Azevedo, Aloísio e Matheusinho.

Cruzeiro



Rafael Cabral, Willian, Lucas Oliveira, Reynaldo, Kaiki, Baroni, Ramiro, Bruno Rodrigues, Nikão, Wesley e Gilberto.

Quando será América-MG x Cruzeiro

Hoje, domingo, 19 de março (19/03), às 18 horas

Onde será América-MG x Cruzeiro

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

