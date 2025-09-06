Futebol de amputados do Brasil conquista vaga para Copa de 2026

Seleção Brasileira no futebol de amputados comemora o campeonato sul-americano. Equipe se classificou para a Copa da modalidade / Crédito: Divulgação / World Amputee Football Federation

A seleção brasileira de futebol de amputados sagrou-se campeã sul-americana em jogo realizado no último dia 30, contra o Uruguai, na Arena Pacaembu, em São Paulo. Com a vitória, os brasileiros conquistaram vaga para a Copa do Mundo da modalidade, que será realizada em 2026, na Costa Rica.

Durante o tempo regulamentar e a prorrogação os dois times ficaram empatados em 1 x 1, levando a decisão para os pênaltis. A vitória brasileira foi alcançada no último lance, após o goleiro, Wagner, rebater uma cobrança de pênalti.



Além de Brasil e Uruguai, a competição reuniu as seleções da Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.

Entre os membros da comissão brasileira, estão os professores da Universidade Federal do Ceará (UFC) Mário Antônio de Moura Simim e Lívia Gomes Viana Meireles, ambos do Instituto de Educação Física e Esportes (Iefes) da UFC.

Na seleção, Lívia atua como psicóloga da equipe e o professor Mário é o principal treinador desde 2023, tendo sido reconhecido como o melhor técnico do torneio. Mário Simim, professor da UFC, foi homenageado como melhor técnico da competição sul-americana de futebol de amputados Crédito: Divulgação / World Amputee Football Federation