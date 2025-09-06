Futebol de amputados do Brasil conquista vaga para Copa de 2026

Futebol de amputados do Brasil conquista vaga para Copa de 2026Professores da UFC atuam na comissão técnica da equipe, que conquistou o campeonato sul-americano. Copa do Mundo da modalidade será realizada em 2026, na Costa Rica.
A seleção brasileira de futebol de amputados sagrou-se campeã sul-americana em jogo realizado no último dia 30, contra o Uruguai, na Arena Pacaembu, em São Paulo. Com a vitória, os brasileiros conquistaram vaga para a Copa do Mundo da modalidade, que será realizada em 2026, na Costa Rica.
Durante o tempo regulamentar e a prorrogação os dois times ficaram empatados em 1 x 1, levando a decisão para os pênaltis. A vitória brasileira foi alcançada no último lance, após o goleiro, Wagner, rebater uma cobrança de pênalti.
Além de Brasil e Uruguai, a competição reuniu as seleções da Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.
Entre os membros da comissão brasileira, estão os professores da Universidade Federal do Ceará (UFC) Mário Antônio de Moura Simim e Lívia Gomes Viana Meireles, ambos do Instituto de Educação Física e Esportes (Iefes) da UFC.
Na seleção, Lívia atua como psicóloga da equipe e o professor Mário é o principal treinador desde 2023, tendo sido reconhecido como o melhor técnico do torneio.
Futebol de amputados: o que é?
O futebol de amputados é uma adaptação do futebol para pessoas com deficiência. Ele é jogado com seis jogadores na linha e um no gol, em um campo de 60 por 40 metros.
Os jogadores que atuam na linha devem ter um membro inferior amputado ou com malformação. Já os goleiros precisam ter amputação ou malformação em um dos membros superiores. Os jogadores de linha devem usar muletas canadenses, que fixam o cotovelo, não podendo usar as muletas ou o coto para tocar, de forma intencional, na bola.
O futebol amputado foi criado nos anos 1980. Nessa modalidade o Brasil é tricampeão mundial. Além disso, 27 times disputam as séries A e B, além da Copa do Brasil e campeonatos regionais.
