Fortaleza recebe Copa Brasil de Tênis de Mesa entre os dias 5 e 7 de setembro

Nesta fim de semana, a prova reunirá atletas de todas as categorias, do Sub-7 ao Veterano 80, e paratletas, das 11 classes paralímpicas. Ao todo, estarão presentes representantes de 16 estados e 48 clubes do país.

Fortaleza recebe entre os dias 5 e 7 de setembro a Copa Brasil Tênis de Mesa. A etapa do torneio acontece no ginásio Poliesportivo da Universidade de Fortaleza (Unifor), com partidas disputadas entre 8 e 22 horas. O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), com realização da Federação Mesatenistas do Ceará (FMC).

O principal destaque do torneio fica por conta de Alissa Maia, que aos 13 anos já recebeu o apelido de "Maquininha". Em agosto, durante etapa disputada na Praia do Francês, em Alagoas, a jovem mesatenista foi campeã de duas categorias no torneio e ainda alcançou o pódio em uma terceira.

Atleta do time Grilo Tênis de Mesa, Alissa se sagrou campeã nas categorias Sub-13, ao vencer por 3-0 a final contra Laura Farina (PE), e Sub 15, ao vencer por 3-0 a final contra Meylin Silva (PE). Na mesma etapa, a jogadora conquistou também a medalha de prata na categoria Absoluto A.

Valberto Almeida, diretor-geral da FMC, convida os fãs da modalidade para acompanharem partidas que, segundo ele, serão de "alto nível".

"É um evento já tradicional, teremos a participação de 16 estados do norte e nordeste e mais de 750 inscrições. Teremos mais de mil partidas de tênis de mesa jogadas neste final de semana, atletas olímpicos e todas as classes paralímpicas. Então, quem quiser ver um bom tênis de mesa, um tênis de mesa de alto nível, compareça neste final de semana, 5, 6 e 7, no Ginásio Poliesportivo da Unifor", comenta.

