Fortaleza recebe Copa Brasil de Tênis de Mesa entre os dias 5 e 7 de setembro

Fortaleza recebe Copa Brasil de Tênis de Mesa entre os dias 5 e 7 de setembroA prova reunirá atletas de todas as categorias, do Sub-7 ao Veterano 80, e paratletas das 11 classes paralímpicas
Fortaleza recebe entre os dias 5 e 7 de setembro a Copa Brasil Tênis de Mesa. A etapa do torneio acontece no ginásio Poliesportivo da Universidade de Fortaleza (Unifor), com partidas disputadas entre 8 e 22 horas. O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), com realização da Federação Mesatenistas do Ceará (FMC).
Nesta fim de semana, a prova reunirá atletas de todas as categorias, do Sub-7 ao Veterano 80, e paratletas, das 11 classes paralímpicas. Ao todo, estarão presentes representantes de 16 estados e 48 clubes do país.
O principal destaque do torneio fica por conta de Alissa Maia, que aos 13 anos já recebeu o apelido de "Maquininha". Em agosto, durante etapa disputada na Praia do Francês, em Alagoas, a jovem mesatenista foi campeã de duas categorias no torneio e ainda alcançou o pódio em uma terceira.
Atleta do time Grilo Tênis de Mesa, Alissa se sagrou campeã nas categorias Sub-13, ao vencer por 3-0 a final contra Laura Farina (PE), e Sub 15, ao vencer por 3-0 a final contra Meylin Silva (PE). Na mesma etapa, a jogadora conquistou também a medalha de prata na categoria Absoluto A.
Valberto Almeida, diretor-geral da FMC, convida os fãs da modalidade para acompanharem partidas que, segundo ele, serão de "alto nível".
"É um evento já tradicional, teremos a participação de 16 estados do norte e nordeste e mais de 750 inscrições. Teremos mais de mil partidas de tênis de mesa jogadas neste final de semana, atletas olímpicos e todas as classes paralímpicas. Então, quem quiser ver um bom tênis de mesa, um tênis de mesa de alto nível, compareça neste final de semana, 5, 6 e 7, no Ginásio Poliesportivo da Unifor", comenta.
O torneio também conta com o apoio do Programa de Desenvolvimento da Gestão do Esporte Cearense (Progesp), da Unifor e patrocínio do Governo do Ceará, através da Secretaria do Esporte (Sesporte).
Programação
05/09 (sexta-feira)
Individual Olímpico: Rating
Individual Olímpico: Sub-7, sub-11, sub-15, sub-21 (mas/fem)
06/09 (sábado)
Individual Olímpico: sub-09, sub-13, sub-19, adulto, sênior/lady,
veteranos, Absolutos (mas/fem)
07/09 (domingo)
Individual Olímpico: Absolutos (mas/fem)
Individual Paralímpico: da classe 1 a classe 11 (mas/fem)
Serviço:
Copa Brasil de Tênis de Mesa - Fortaleza 2025
Data: de 5 a 7 de setembro de 2025
Local: Ginásio Poliesportivo da Unifor, avenida Washington Soares, 1321, Edson Queiroz - Fortaleza (CE)
Horário: Das 8 às 22 horas
Contato: fmctenisdemesa@gmail.com