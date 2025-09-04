Saibam quando os times cearenses entram em quadra nas oitavas de final do Brasileiro de Futsal

Saibam quando os times cearenses entram em quadra nas oitavas de final do Brasileiro de FutsalO estado do Ceará é representado por três equipes e ambas disputarão o primeiro mata-mata do certame
A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou na manhã desta quinta-feira, 4, os dias e os horários dos jogos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro. O estado do Ceará é representado por três equipes e ambas disputarão o primeiro mata-mata do certame.
Líder do grupo A e atual campeão do torneio, o Fortaleza joga contra o Sorriso-MT, no dia 25 de setembro, às 20 horas, na Arena Sorriso, em Sorriso (MT). O jogo da volta acontece no Centro de Formação Olímpica (CFO), às 20 horas do dia 7 de outubro.
Na primeira fase, o Fortaleza não foi derrotado em nenhum dos 10 jogos que disputou, vencendo seis partidas e empatando as quatro restantes. O maior destaque da equipe foi o pivô Gugu Flores, artilheiro do Tricolor no Campeonato Brasileiro e na temporada. O camisa 10 marcou seis gols no certame nacional e 19 ao todo.
O Ceará começa sua jornada no mata-mata fora de casa, contra o Vasco-RJ, no ginásio Pedro Jahara, em Teresópolis (RJ), no dia 28 de setembro, às 11 horas. A volta, que será disputada no ginásio do Vozão, em Fortaleza (CE), acontece no dia 5 de outubro, também às 11 horas.
A equipe alvinegra não teve tanta facilidade na fase de grupos, se classificsndo em quarto, com 16 pontos. Durante a fase inicial, a equipe Alvinegra venceu quatro partidas, empatou outras quatro e foi derrotado somente duas vezes. O principal jogador do Vovô na atual temporada vem sendo o pivô Douglas Pecém, que tem 19 gols em 19 partidas.
O São João do Jaguaribe, por sua vez, é o único cearense que estreia em casa no mata-mata. A equipe do Vale do Jaguaribe recebe o Passo Fundo-RS, no ginásio poliesportivo Júlio Irineu Costa, em São João do Jaguaribe (CE), dia 28 de setembro, às 11 horas. O jogo da volta acontece no dia 4 de outubro, às 19 horas, em Passo Fundo (RS), na arena Clube Comercial.
A equipe alviverde foi a cearense de pior desempenho na primeira fase. O time interiorano se classificou como sétimo colocado e correu risco de eliminação na última rodada, perdendo quatro dos últimos cinco jogos do torneio. A principal arma da equipe é o pivô Gigante, que marcou 22 gols na atual temporada.
Em simultâneo aos confrontos do mata-mata, as equipes cearenses farão os últimos jogos da primeira fase do Campeonato Cearense da modalidade.
Confira os jogos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal
Ida
- Criciúma-SC x Atlético Piauiense - 23 de setembro - 20 horas
- Sorriso-MT x Fortaleza - 25 de setembro - 20 horas
- São Joseense-PR x Chapecoense - 26 de setembro - 19h30min
- América-MG x Traipu-AL - 27 de setembro - 17 horas
- São Miguel-PR x Paraná - 27 de setembro - 20 horas
- Apodi-RN x Yeesco-SC - 28 de setembro - 11 horas
- Vasco-RJ x Ceará - 28 de setembro - 11 horas
- São João do Jaguaribe x Passo Fundo-RS - 11 horas
Volta
- Paraná x São Miguel-PR - 2 de outubro, 20 de horas
- Traipu-AL x América-MG - 4 de outubro, 17 horas
- Passo Fundo-RS x São João do Jaguaribe - 4 de outubro, 19 horas
- Atlético Piauiense x Criciúma-SC - 5 de outubro, 11 horas
- Ceará x Vasco-RJ - 5 de outubro, 11 horas
- Chapecoense-SC x São Joseense-PR - 5 de outubro, 16 horas
- Yeesco-SC x Apodi-RN - 7 de outubro, 19 horas
- Fortaleza x Sorriso-MT - 7 de outubro, 19 horas
