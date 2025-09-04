Saibam quando os times cearenses entram em quadra nas oitavas de final do Brasileiro de Futsal

Fortaleza, São João do Jaguaribe e Ceará disputam o Campeonato Brasileiro de Futsal / Crédito: Montagem sobre fotos de: Felipe Honorato/FEC; reprodução/ São João do Jaguaribe; Natalia Pereira / Concórdia

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou na manhã desta quinta-feira, 4, os dias e os horários dos jogos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro. O estado do Ceará é representado por três equipes e ambas disputarão o primeiro mata-mata do certame. Líder do grupo A e atual campeão do torneio, o Fortaleza joga contra o Sorriso-MT, no dia 25 de setembro, às 20 horas, na Arena Sorriso, em Sorriso (MT). O jogo da volta acontece no Centro de Formação Olímpica (CFO), às 20 horas do dia 7 de outubro.

O São João do Jaguaribe, por sua vez, é o único cearense que estreia em casa no mata-mata. A equipe do Vale do Jaguaribe recebe o Passo Fundo-RS, no ginásio poliesportivo Júlio Irineu Costa, em São João do Jaguaribe (CE), dia 28 de setembro, às 11 horas. O jogo da volta acontece no dia 4 de outubro, às 19 horas, em Passo Fundo (RS), na arena Clube Comercial.

A equipe alviverde foi a cearense de pior desempenho na primeira fase. O time interiorano se classificou como sétimo colocado e correu risco de eliminação na última rodada, perdendo quatro dos últimos cinco jogos do torneio. A principal arma da equipe é o pivô Gigante, que marcou 22 gols na atual temporada. Em simultâneo aos confrontos do mata-mata, as equipes cearenses farão os últimos jogos da primeira fase do Campeonato Cearense da modalidade.

