Saibam quando os times cearenses entram em quadra nas oitavas de final do Brasileiro de Futsal

O estado do Ceará é representado por três equipes e ambas disputarão o primeiro mata-mata do certame
A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou na manhã desta quinta-feira, 4, os dias e os horários dos jogos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro. O estado do Ceará é representado por três equipes e ambas disputarão o primeiro mata-mata do certame.

Líder do grupo A e atual campeão do torneio, o Fortaleza joga contra o Sorriso-MT, no dia 25 de setembro, às 20 horas, na Arena Sorriso, em Sorriso (MT). O jogo da volta acontece no Centro de Formação Olímpica (CFO), às 20 horas do dia 7 de outubro.

Na primeira fase, o Fortaleza não foi derrotado em nenhum dos 10 jogos que disputou, vencendo seis partidas e empatando as quatro restantes. O maior destaque da equipe foi o pivô Gugu Flores, artilheiro do Tricolor no Campeonato Brasileiro e na temporada. O camisa 10 marcou seis gols no certame nacional e 19 ao todo.

O Ceará começa sua jornada no mata-mata fora de casa, contra o Vasco-RJ, no ginásio Pedro Jahara, em Teresópolis (RJ), no dia 28 de setembro, às 11 horas. A volta, que será disputada no ginásio do Vozão, em Fortaleza (CE), acontece no dia 5 de outubro, também às 11 horas.

A equipe alvinegra não teve tanta facilidade na fase de grupos, se classificsndo em quarto, com 16 pontos. Durante a fase inicial, a equipe Alvinegra venceu quatro partidas, empatou outras quatro e foi derrotado somente duas vezes. O principal jogador do Vovô na atual temporada vem sendo o pivô Douglas Pecém, que tem 19 gols em 19 partidas.

O São João do Jaguaribe, por sua vez, é o único cearense que estreia em casa no mata-mata. A equipe do Vale do Jaguaribe recebe o Passo Fundo-RS, no ginásio poliesportivo Júlio Irineu Costa, em São João do Jaguaribe (CE), dia 28 de setembro, às 11 horas. O jogo da volta acontece no dia 4 de outubro, às 19 horas, em Passo Fundo (RS), na arena Clube Comercial.

A equipe alviverde foi a cearense de pior desempenho na primeira fase. O time interiorano se classificou como sétimo colocado e correu risco de eliminação na última rodada, perdendo quatro dos últimos cinco jogos do torneio. A principal arma da equipe é o pivô Gigante, que marcou 22 gols na atual temporada.

Em simultâneo aos confrontos do mata-mata, as equipes cearenses farão os últimos jogos da primeira fase do Campeonato Cearense da modalidade.

Confira os jogos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal

Ida

  • Criciúma-SC x Atlético Piauiense - 23 de setembro - 20 horas
  • Sorriso-MT x Fortaleza - 25 de setembro - 20 horas
  • São Joseense-PR x Chapecoense - 26 de setembro - 19h30min
  • América-MG x Traipu-AL - 27 de setembro - 17 horas
  • São Miguel-PR x Paraná - 27 de setembro - 20 horas
  • Apodi-RN x Yeesco-SC - 28 de setembro - 11 horas
  • Vasco-RJ x Ceará - 28 de setembro - 11 horas
  • São João do Jaguaribe x Passo Fundo-RS - 11 horas

Volta

  • Paraná x São Miguel-PR - 2 de outubro, 20 de horas
  • Traipu-AL x América-MG - 4 de outubro, 17 horas
  • Passo Fundo-RS x São João do Jaguaribe - 4 de outubro, 19 horas
  • Atlético Piauiense x Criciúma-SC - 5 de outubro, 11 horas
  • Ceará x Vasco-RJ - 5 de outubro, 11 horas
  • Chapecoense-SC x São Joseense-PR - 5 de outubro, 16 horas
  • Yeesco-SC x Apodi-RN - 7 de outubro, 19 horas
  • Fortaleza x Sorriso-MT - 7 de outubro, 19 horas

 

 

