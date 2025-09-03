Campeão mundial, Yago Dora exalta inspiração em Ronaldo Fenômeno: "Funcionou"Surfista ostenta em sua lycra o número 9, em homenagem ao ídolo, e fez o corte "cascão" após o título alcançado
Com estilo ousado e acrobático nas águas, Yago Dora entrou na ilustre lista de surfistas brasileiros campeões mundial ao superar Colapinto na última segunda-feira, 1. Além da prática do yoga e da meditação como um de seus nortes para um estilo de vida saudável e balanceado como exige o esporte, o brasileiro possui inspirações que transbordam do mar para os campos.
Isso porque, enquanto crescia em Curitiba, o jovem Dora cultivava, paralelamente ao surfe, uma forte paixão pelo futebol. No entanto, com o passar dos anos, a força das marés falou mais alto, e Yago mergulhou de vez no surfe — mas sem nunca abandonar o amor pelos gramados.
Em entrevista ao Esportes O POVO logo após o título conquistado, o surfista contou que, como muitos nascidos em meados da década de 1990, tem em Ronaldo Nazário uma inspiração e verdadeira idolatria. Foi com o tradicional "corte Cascão" do Fenômeno, aliás, que Yago celebrou o Mundial alcançado.
Além disso, ele também ostenta em sua lycra o número 9, em homenagem ao ídolo, que passou a utilizá-lo em 2021, após a saída do francês Michel Bourez, que já detinha a numeração. Na entrevista, o brasileiro explicou que a mudança ocorreu por tudo que o número de Ronaldo Fenômeno representou para ele e para o país.
"Tenho as boas memórias do Ronaldo com a camisa 9. Eu quis mudar o número porque vi o Brasil conquistar o penta e o nove representa o cara que é decisivo e eu queria isso pra minha carreira. Senti que era um simbolismo legal, um cara decisivo, de momentos grandes. E funcionou", acentuou ele.
Ver essa foto no Instagram
"Foi até uma motivação pra mim"
A conquista de Yago, que adota hábitos como meditação, ioga e a busca por um estilo de vida saudável, também passou por uma mudança na comissão técnica. Recentemente, o atleta decidiu se afastar do comando do pai e passou a treinar com Leandro da Silva — que trabalha junto a equipe de "Grilo".
A mudança antecedeu a conquista inédita e, para Yago, ganhou força de motivação, uma vez que o pai — agora apenas como torcedor — estava presente em Fiji. Leandro Dora é treinador do australiano Jack Robinson, mas a dupla rompeu brevemente a parceria durante o WSL Finals para evitar um "conflito de interesses".
"Fiquei feliz que eles conseguiram a classificação e que meu pai estaria aqui pra me assistir ganhar o evento, independente de quem fosse contra mim na final. Foi até uma motivação pra mim, na verdade. Também achei legal da parte do Jack ter tido uma conversa com meu pai. Tenho máximo respeito por ele, e de entender esse momento", acentuou o surfista, que celebrou em Fiji a maior vitória de sua carreira — um título que o coloca, definitivamente, entre os grandes nomes da história do surfe brasileiro. (Com Levi Lima/Especial para O POVO)Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente