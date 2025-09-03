Campeão mundial, Yago Dora exalta inspiração em Ronaldo Fenômeno: "Funcionou"

Imagem do surfista brasileiro Yago Dora, atual campeão mundial da WSL de surfe 2025 / Crédito: Ed Sloane/WSL

Com estilo ousado e acrobático nas águas, Yago Dora entrou na ilustre lista de surfistas brasileiros campeões mundial ao superar Colapinto na última segunda-feira, 1. Além da prática do yoga e da meditação como um de seus nortes para um estilo de vida saudável e balanceado como exige o esporte, o brasileiro possui inspirações que transbordam do mar para os campos. Isso porque, enquanto crescia em Curitiba, o jovem Dora cultivava, paralelamente ao surfe, uma forte paixão pelo futebol. No entanto, com o passar dos anos, a força das marés falou mais alto, e Yago mergulhou de vez no surfe — mas sem nunca abandonar o amor pelos gramados.

Em entrevista ao Esportes O POVO logo após o título conquistado, o surfista contou que, como muitos nascidos em meados da década de 1990, tem em Ronaldo Nazário uma inspiração e verdadeira idolatria. Foi com o tradicional "corte Cascão" do Fenômeno, aliás, que Yago celebrou o Mundial alcançado. Além disso, ele também ostenta em sua lycra o número 9, em homenagem ao ídolo, que passou a utilizá-lo em 2021, após a saída do francês Michel Bourez, que já detinha a numeração. Na entrevista, o brasileiro explicou que a mudança ocorreu por tudo que o número de Ronaldo Fenômeno representou para ele e para o país. "Tenho as boas memórias do Ronaldo com a camisa 9. Eu quis mudar o número porque vi o Brasil conquistar o penta e o nove representa o cara que é decisivo e eu queria isso pra minha carreira. Senti que era um simbolismo legal, um cara decisivo, de momentos grandes. E funcionou", acentuou ele.

"Foi até uma motivação pra mim" A conquista de Yago, que adota hábitos como meditação, ioga e a busca por um estilo de vida saudável, também passou por uma mudança na comissão técnica. Recentemente, o atleta decidiu se afastar do comando do pai e passou a treinar com Leandro da Silva — que trabalha junto a equipe de "Grilo".