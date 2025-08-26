Alece promove jogo de futebol com atletas e deputados em alusão ao Agosto Lilás

Jogo "Alece com Todas Elas" marca o último dia do Agosto Lilás / Crédito: Máximo Moura/Alece

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) promove neste domingo, 31, na Arena Paulo Benevides, no bairro da Messejana, às 8 horas, a partida "Alece Com Todas Elas". Como ato de conscientização e mobilização social ao fim do Agosto Lilás, o jogo será disputado por jogadoras, ex-jogadores, deputados e deputadas em alusão à luta pelo fim da violência contra a mulher. As ex-jogadoras Karen Rocha, Luana Silva e Kaline Costa estão confirmadas no amistoso, bem como os velhos conhecidos do futebol cearense: Bechara, Sérgio Alves, Clodoaldo, Iarley, Ronaldo Angelim, Rinaldo, Mota, Lúcio Bala e Jeferson.