Alece promove jogo de futebol com atletas e deputados em alusão ao Agosto Lilás

Alece promove jogo de futebol com atletas e deputados em alusão ao Agosto LilásPartida ocorrerá neste domingo, 31, na Areninha Paulo Benevides, na Messejana, em alusão à luta pelo fim da violência contra a mulher
A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) promove neste domingo, 31, na Arena Paulo Benevides, no bairro da Messejana, às 8 horas, a partida "Alece Com Todas Elas". Como ato de conscientização e mobilização social ao fim do Agosto Lilás, o jogo será disputado por jogadoras, ex-jogadores, deputados e deputadas em alusão à luta pelo fim da violência contra a mulher.
As ex-jogadoras Karen Rocha, Luana Silva e Kaline Costa estão confirmadas no amistoso, bem como os velhos conhecidos do futebol cearense: Bechara, Sérgio Alves, Clodoaldo, Iarley, Ronaldo Angelim, Rinaldo, Mota, Lúcio Bala e Jeferson.
O presidente da casa, Romeu Aldigueri, ressaltou a iniciativa através do esporte para conscientizar e mobilizar no combate a violência contra a mulher.
“Ao escolhermos o futebol, paixão nacional, como linguagem de diálogo com a sociedade, buscamos dar visibilidade a uma causa urgente: a defesa da vida, do respeito e da dignidade de todas as mulheres cearenses. Não se trata apenas de uma partida de futebol, mas de um chamado para que homens e mulheres caminhem lado a lado, joguem juntos e compreendam que só com união será possível vencer essa luta”, destacou ele.
Visando promover tal união entre ex-atletas, políticos e população, os jogos serão disputados em times mistos.
Jogo “Alece com Todas Elas”
- Data: 31/08
- Horário: 8 horas
- Local: Areninha Paulo Benevides (Rua Aveledo, 132 – Messejana)