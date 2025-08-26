Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alece promove jogo de futebol com atletas e deputados em alusão ao Agosto Lilás

Alece promove jogo de futebol com atletas e deputados em alusão ao Agosto Lilás

Partida ocorrerá neste domingo, 31, na Areninha Paulo Benevides, na Messejana, em alusão à luta pelo fim da violência contra a mulher
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) promove neste domingo, 31, na Arena Paulo Benevides, no bairro da Messejana, às 8 horas, a partida "Alece Com Todas Elas". Como ato de conscientização e mobilização social ao fim do Agosto Lilás, o jogo será disputado por jogadoras, ex-jogadores, deputados e deputadas em alusão à luta pelo fim da violência contra a mulher. 

As ex-jogadoras Karen Rocha, Luana Silva e Kaline Costa estão confirmadas no amistoso, bem como os velhos conhecidos do futebol cearense: Bechara, Sérgio Alves, Clodoaldo, Iarley, Ronaldo Angelim, Rinaldo, Mota, Lúcio Bala e Jeferson.

O presidente da casa, Romeu Aldigueri, ressaltou a iniciativa através do esporte para conscientizar e mobilizar no combate a violência contra a mulher. 

Leia mais

“Ao escolhermos o futebol, paixão nacional, como linguagem de diálogo com a sociedade, buscamos dar visibilidade a uma causa urgente: a defesa da vida, do respeito e da dignidade de todas as mulheres cearenses. Não se trata apenas de uma partida de futebol, mas de um chamado para que homens e mulheres caminhem lado a lado, joguem juntos e compreendam que só com união será possível vencer essa luta”, destacou ele.

Visando promover tal união entre ex-atletas, políticos e população, os jogos serão disputados em times mistos. 

Jogo “Alece com Todas Elas”

  • Data: 31/08
  • Horário: 8 horas
  • Local: Areninha Paulo Benevides (Rua Aveledo, 132 – Messejana)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar