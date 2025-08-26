Fortaleza tem quase 75% de chances de rebaixamento na Série A

Fortaleza tem quase 75% de chances de rebaixamento na Série AApós 20 jogos disputados nesta Série A, o Fortaleza possui 15 pontos, adventos de três vitórias e outros seis empates
Com o encerramento da 21ª rodada do Brasileirão, apesar da derrota por 1 a 0 para o Mirassol, a distância entre o Fortaleza, 19º colocado, e o Vasco — primeira equipe fora do Z-4 — permaneceu em quatro pontos. Entretanto, conforme a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances do Leão ser rebaixado para a Série B aumentaram para 74,5%.
Após 20 jogos disputados nesta Série A, o Fortaleza possui 15 pontos, com três vitórias e seis empates. Atualmente, a equipe amarga sete partidas sem vitórias no Brasileiro. Desde que estreou no comando técnico do Leão, Renato Paiva conquistou somente um triunfo. No entanto, a má fase tricolor antecede sua chegada: nos últimos 18 jogos, o escrete do Pici venceu somente uma partida.
Atrelado a esse desempenho, o Fortaleza possui, até o término desta rodada, o terceiro pior ataque da Série A, com 19 gols marcados, e a segunda pior defesa do certame, com 32 gols sofridos em 20 partidas disputadas.
Esse aproveitamento posiciona o Tricolor à frente somente do Sport, lanterna da Série A desde a 3ª rodada, que atualmente possui 88,8% de probabilidade de ser rebaixado. Além deles, Juventude (59%) e Vitória (50,1%) completam a lista das quatro equipes com maior risco de descenso após o fim desta rodada.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente