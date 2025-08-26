Fortaleza tem quase 75% de chances de rebaixamento na Série A

Após 20 jogos disputados nesta Série A, o Fortaleza possui 15 pontos, adventos de três vitórias e outros seis empates

Com o encerramento da 21ª rodada do Brasileirão, apesar da derrota por 1 a 0 para o Mirassol, a distância entre o Fortaleza, 19º colocado, e o Vasco — primeira equipe fora do Z-4 — permaneceu em quatro pontos. Entretanto, conforme a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances do Leão ser rebaixado para a Série B aumentaram para 74,5%.

Após 20 jogos disputados nesta Série A, o Fortaleza possui 15 pontos, com três vitórias e seis empates. Atualmente, a equipe amarga sete partidas sem vitórias no Brasileiro. Desde que estreou no comando técnico do Leão, Renato Paiva conquistou somente um triunfo. No entanto, a má fase tricolor antecede sua chegada: nos últimos 18 jogos, o escrete do Pici venceu somente uma partida.