Luis Enrique, técnico do PSG, agride João Pedro após final do Mundial contra o Chelsea

Enquanto comemorava o título do Super Mundial de Clubes, logo após derrotar o PSG por 3 a 0, o atacante brasileiro João Pedro, do Chelsea, foi agredido pelo técnico do escrete parisiense, Luis Enrique.

O atacante brasileiro, que já havia marcado os dois gols do Chelsea na vitória sobre o Fluminense, na semifinal, foi o autor do terceiro gol dos ingleses na final.