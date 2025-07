Arias e Thiago Silva, do Fluminense, aparecem na lista de melhores do Mundial de Clubes

Defensor e meia do Fluminense que está de saída do clube surgem entre os 11 na escalação final do torneio pela Fifa

Nesta segunda-feira (14), a Fifa divulgou a seleção do Mundial de Clubes. Dois jogadores do Fluminense apareceram entre os escolhidos: o zagueiro Thiago Silva e o meia Arias. O PSG, vice-campeão, teve três representantes. Já o Chelsea, campeão do torneio, colocou quatro atletas na lista.

Na final, disputada no domingo, o Chelsea surpreendeu e atropelou o PSG ainda no primeiro tempo. Cole Palmer marcou duas vezes e João Pedro completou o placar de 3 a 0. Comandado por Enzo Maresca, o time inglês venceu a primeira edição do Mundial com 32 clubes.