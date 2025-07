De saída do Chelsea, jogador foi visto em show durante decisão do Mundial

O atacante Noni Madueke roubou a cena durante a final do Mundial de Clubes entre Chelsea e PSG, nos Estados Unidos, no último domingo (13). Isso porque o jogador deixou a delegação dos Blues e retornou à Inglaterra. No decorrer da decisão, ele acompanhou o show do rapper Drake no Wireless Festival, em Londres.

Os Gunners aceitaram a oferta de 52 milhões de libras (R$ 391 milhões na cotação atual) do Chelsea. As tratativas estão tão avançadas que há uma programação para que Madueke passe por exames médicos nesta segunda-feira (14). Com a progressão nas conversas, o jogador deixou os Estados Unidos antes da final do Mundial de Clubes. Por conta disso, há insinuações que o presidente dos EUA, Donald Trump, ficou com a sua medalha durante a premiação. Posteriormente, o mandatário juntou-se ao elenco dos Blues durante a entrega do troféu e a comemoração. Com isso, o meio-campista Cole Palmer demonstrou estranhamento com a participação de Trump.

Chelsea deseja contratar goleiro do PSG

Na véspera da final do Mundial de Clubes entre PSG e Chelsea, a disputa entre os clubes já tinha iniciado fora das quatro linhas. De acordo com informações do jornal francês ‘L’Équipe’, os ingleses estão de olho em Gianluigi Donnarumma e avaliam a possibilidade de fazer uma proposta o goleiro italiano.

Donnarumma ainda tem mais um ano de contrato com o PSG, mas as conversas para renovação com o clube francês seguem paradas. Dessa maneira, a definição sobre o futuro do jogador deve acontecer em breve. Sem garantias de permanência em Paris, o goleiro de 26 anos já desperta interesse de outros clubes europeus, mas é o Chelsea quem aparece como principal interessado no momento.