Jogo do Mundial de Clubes hoje, 9: onde assistir ao vivo e horário

As semifinais de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025 têm seu último jogo acontecendo hoje, quarta-feira, 9 de julho (09/07). Veja abaixo o horário da partida e onde assistir ao vivo à transmissão do confronto.

Confira o confronto do dia, com horário, local e transmissões confirmadas:

Mundial de Clubes 2025: jogo de hoje, 9, horário e onde assistir ao vivo

PSG x Real Madrid



Horário : 16 horas



: 16 horas Local : MetLife Stadium, em Nova Jérsei



: MetLife Stadium, em Nova Jérsei Transmissão: TV Globo, CazéTV, DAZN e SporTV

Mundial de Clubes 2025: formato e funcionamento do torneio



Pela primeira vez, o Mundial de Clubes adotará um modelo semelhante ao da Copa do Mundo da Fifa. Serão 32 clubes, divididos em 8 grupos com 4 equipes cada. As duas melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final, dando início ao mata-mata.

Não haverá disputa pelo terceiro lugar. A grande final será disputada no dia 13 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey — o mesmo que receberá a final da Copa do Mundo de 2026.