Ex-Bahia, Rodallega sofre lesão em final, chora e marca gol de título no lance seguinte

Ex-Bahia, o atacante Hugo Rodallega marcou o gol do título do Santa Fé sobre o Independiente Medelín no Campeonato Colombiano. O que torna esse feito ainda mais importante é que o centroavante estava jogando lesionado e chegou a chorar de dor durante a partida. O jogo ocorreu na noite desse domingo, 29, e terminou com o placar de 2 a 1.

Rodallega se queixou de dores na coxa aos 32 minutos da segunda etapa, mas não foi substituído. No lance seguinte, o centroavante estava bem colocado na área e marcou o gol da vitória e do título. O tento anotado foi o 16º do jogador na temporada, o que lhe garantiu a artilharia e consagrou a 10ª conquista nacional de sua equipe.