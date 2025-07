Técnico do Chelsea fica sem palavras com número de jogos do Fluminense

Italiano questionou o calendário brasileiro para ressaltar o cansaço europeu, mas foi informado que o rival atuou 13 vezes a mais no último ano / Crédito: Jogada 10

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, comentou sobre o duelo contra o Fluminense pela semifinal do Mundial de Clubes Fifa. Primeiramente, ele abordou a questão do desgaste físico das equipes. O italiano argumentou que os europeus chegam em uma condição física diferente. Em seguida, ele questionou o número de jogos dos times brasileiros desde julho de 2024. “Os brasileiros chegam aqui depois de quantas partidas?”, perguntou Maresca.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A pergunta do treinador, no entanto, gerou um momento bastante inusitado – para não dizer cômico. Um jornalista brasileiro presente na entrevista coletiva respondeu prontamente: “70”. Consequentemente, a resposta deixou o técnico do Chelsea sem reação por alguns instantes. O número real de jogos do Fluminense no período, aliás, é ainda maior: 75. A intenção de Maresca era ressaltar o cansaço de sua própria equipe. “Nós jogamos 63 partidas, os europeus chegam diferente, em outra condição”, disse o técnico. Contudo, os dados levantados pelo portal “ge” mostram uma realidade bem diferente da que ele imaginava. O time do Fluminense, de fato, jogou 13 partidas a mais que o Chelsea no período. Apesar do equívoco sobre os números, Maresca fez uma ressalva importante. Ele garantiu que a vontade de vencer é a mesma para os dois times: “A vontade de ganhar é a mesma dos dois lados, o que acontece é que as condições são diferentes”, acreditava ele.