Tem jogo do Mundial hoje, 27? Veja quando serão os próximos jogos

Desde sua estreia, no dia 14 de junho, o Mundial de Clubes tem movimentado diariamente os fãs de futebol com diversos jogos. No entanto, com o fim da fase de grupos na última quinta-feira, a sexta-feira será o primeiro dia, desde o jogo inicial, sem nenhuma partida.

