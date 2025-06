Palestina sofre gol aos 52 do 2º tempo e está fora da Copa do Mundo de 2026

Jogadores palestinos perfilados antes do inicio da partida / Crédito: reprodução/palestina_fa

A Palestina empatou em 1 a 1 com o Omã nesta terça-feira, 10, e está fora da Copa do Mundo de 2026. A seleção precisava vencer a partida para se qualificar para a repescagem, mas sofreu um gol nos acréscimos da segunda etapa. O jogo foi realizado na Jordânia, em razão da guerra entre Israel e Palestina. Os Guerreiros abriram o placar com Ali Abdulrahim Kharoub aos quatro da segunda etapa e adotaram uma estratégia de parar o jogo com faltas. Além do 1 a 0, os palestinos também contaram com a expulsão de Al-Saadi por parte do adversário.

Omã, mesmo com um a menos, teve mais posse de bola, mas tinha dificuldades para chegar na grande área, mas, aos 52 minutos da segunda etapa, a seleção omani teve uma penalidade marcada a seu favor. Al Shabi cobrou e converteu, garantindo o país na repescagem e eliminando a Palestina do certame. Com início turbulento nas eliminatórias, a seleção palestina só foi conseguir sua primeira vitória na oitava rodada e tentaram uma reação nos jogos seguintes. Apesar da demora para o primeiro triunfo, os Guerreiros tiveram partidas de destaque, como os dois empates contra a líder e melhor equipe do grupo B, Coreia do Sul. Ao fim do torneio, o Omã ficou na quarta colocação do grupo B, com 11 pontos conquistados, enquanto a Palestina encerrou sua participação em quinto, com 10 pontos somados. O Iraque é o outro time da chave a avançar à repescagem, enquanto Coreia do Sul e Jordânia ficaram com as vagas diretas. Austrália vence e é a 11ª seleção classificada para a Copa: A seleção australiana venceu a Arábia Saudita por 2 a 1, na tarde desta terça-feira, 10, e garantiu a vaga para Copa do Mundo de 2026. Os Socceroos entraram em campo podendo perder por até quatro gols de diferença para garantir a passagem para o mundial.

Com a vitória, os australianos se juntaram a Japão, Coreia do Sul, Irã, Jordânia e Uzbequistão como os países asiáticos classificados para a Copa do Mundo. Os sauditas chegaram a assustar, abrindo o placar com Al-Aboud aos 19 do primeiro tempo. A Austrália reagiu com Connor Metcalfe, que empatou aos 42 minutos da etapa inicial e conseguiu alcançar a virada no início da segunda etapa, com um gol de Mitchell Duke aos três minutos. Salem Al-Dawsari, principal jogador da seleção saudita, teve a chance de empatar a partida em cobrança de pênalti, mas, o goleiro Mathew Ryan defendeu o chute do camisa 10.