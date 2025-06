Vini Jr comemora vaga antecipada do Brasil na Copa do Mundo: "Dá leveza essa classificação"

Após a partida, Vini celebrou o momento especial com a Canarinho, mas não escondeu a frustração por ter recebido o segundo cartão amarelo e estar fora do próximo compromisso nas Eliminatórias.

Vinicius Jr foi o nome da noite nesta terça-feira, 10, na Neo Química Arena, em São Paulo. Com um gol decisivo, o camisa 10 garantiu a vitória do Brasil por 1 a 0 sobre o Paraguai e carimbou , de forma antecipada, a vaga da seleção na Copa do Mundo de 2026. O resultado também marcou o primeiro triunfo do técnico Carlo Ancelotti no comando da equipe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Muito feliz com o resultado de hoje. Era mais tempo pra gente trabalhar, pra ver o que a gente pode hoje, mas o importante na eliminatória é sempre ganhar — e depois preparar muito bem pra Copa do Mundo”, disse.

“É uma pena pelo cartão, porque se a partida for no Maracanã, contra o Chile, eu acabo não podendo jogar. Mas, de qualquer forma, dá uma leveza essa classificação garantida para as duas últimas partidas das eliminatórias.”

A vitória foi construída com uma atuação segura da Seleção, especialmente no primeiro tempo. O gol saiu aos 43 minutos, em jogada de Matheus Cunha que terminou nos pés de Vini Jr, escorando para o tento. O Brasil controlou boa parte do jogo e administrou a vantagem com solidez defensiva.

Com o resultado, a pentacampeã mundial chegou a 25 pontos e não pode mais ser ultrapassado fora da zona de classificação. A seleção volta a campo em setembro, já pensando nos ajustes finais para a Copa, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.