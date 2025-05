Ancelotti não revelou brasileiro com quem teve problema, mas criticou ex-atleta em livro

Técnico Carlo Ancelotti foi apresentado pela CBF como novo técnico da seleção brasileira / Crédito: Mauro PIMENTEL / AFP

Novo comandante da Canarinho, Carlo Ancelotti comentou, em entrevista dias após ser apresentado oficialmente, sobre sua relação com jogadores do Brasil durante sua carreira como treinador. Na ocasião, o italiano disse ter trabalhado com 34 atletas brasileiros e, de forma enigmática, enfatizou que só teve problema com um deles, sem revelar o nome e nem o clube em que ocorreu o entrevero. Apesar do suspense, Ancelotti já falou sobre esse tema em seu livro “Liderança Tranquila”. Nele, o italiano revela que o atleta brasileiro que teve certa desavença foi Rivaldo, em 2002, quando ambos estavam no Milan, da Itália. A confusão ocorreu dias antes de uma partida pela Champions League.