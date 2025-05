Mauro Carmélio e ex-executivo do Fortaleza se encontram Carlo Ancelotti na sede da CBF

Na ocasião, ambos se encontraram com o novo comandante do escrete Canarinho para falar sobre o crescimento e o atual cenário do futebol nordestino

Na ocasião, o responsável pela federação estadual apresentou ao novo comandante do escrete Canarinho e ao presidente recém-eleito, o crescimento e o atual cenário do futebol nordestino.

Quem também teve um encontro com o treinador italiano foi o ex-executivo de futebol do Fortaleza, Bruno Costa. Nas redes sociais, o ex-dirigente do Tricolor postou uma imagem ao lado de Ancelotti e do presidente Federação de Futebol de Rondônia e pai de Bruno, Heitor Costa.

Chegadas recentes

O encontro foi uma espécie de apresentação à Samir Xaud, médico e ex-vice-presidente da Federação Roraimense de Futebol (FRF), que foi eleito no último domingo, 24, para comandar a entidade máxima do futebol brasileiro até 2029.

Já Ancelotti foi anunciado como novo técnico da seleção brasileira no último dia 12, mas só foi apresentado como novo comandante da equipe nacional na última segunda-feira, 26, mesmo dia que realizou sua primeira convocação.