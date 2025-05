Ancelotti marca presença em jogo do Botafogo no Nilton Santos

O Botafogo recebeu a visita ilustre do técnico Carlo Ancelotti. Afinal, o treinador italiano esteve presente no Nilton Santos, nesta terça-feira (27), para acompanhar a partida contra a Universidad de Chile, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Ele esteve ao lado dos auxiliares, do gerente Juan e do diretor Rodrigo Caetano.

Carlo Ancelotti, de 65 anos, desembarcou no Rio de Janeiro no último domingo (25). Ele deixou Madri, na Espanha, pela manhã, e chegou ao Brasil por volta das 22h (de Brasília). Apresentado oficialmente na segunda-feira (26), o treinador italiano divulgou a sua primeira lista de convocação (veja aqui). Contudo, nenhum jogador do Botafogo foi convocado.