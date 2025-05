Empresário revela desejo de Ancelotti, novo técnico da Seleção

Diego Fernandes, que foi fundamental para acerto do italiano com a Seleção Brasileira, afirma que treinador quer conhecer uma escola de samba

Novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti quer aproveitar a estadia no Rio de Janeiro para sambar. De acordo com o empresário Diego Fernandes, o italiano deseja se conectar rapidamente com o Brasil e uma aproximação com o Carnaval está em sua lista.

“Carlo quer viver o Rio intensamente, quer viver o Brasil, os brasileiros. Ele está louco para conhecer o Corcovado. Pediu para ir a uma escola de samba, ele quer sambar. Ele vai ser muito bem recebido por todos os brasileiros, ele e a esposa dele, a Mariana”, contou o empresário Diego Fernandes ao “ge”.