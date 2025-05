Ancelotti inicia trabalho na Seleção Brasileira e define estilo de jogo

Técnico italiano quer time equilibrado e focado na classificação para a Copa de 2026; primeiros jogos serão contra Equador e Paraguai / Crédito: Jogada 10

Carlo Ancelotti já começou a trabalhar como treinador da Seleção Brasileira e já deixou claro qual estilo de jogo pretende adotar. Com a missão de buscar o tão sonhado hexa, o treinador quer uma equipe equilibrada. Nesta quarta-feira (28), o italiano esteve na Granja Comary para conhecer as instalações do centro de treinamentos. “Quero ser capaz de unir o talento dos jogadores ao compromisso, à atitude coletiva e criar uma equipe forte, que possa jogar bem, mas que possa competir contra qualquer seleção, em qualquer situação que possa acontecer em um jogo”, disse em entrevista à ‘CBF TV’.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ancelotti comandará seus primeiros jogos pela Seleção em junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta o Equador no dia 5, às 20h (de Brasília), no estádio Monumental de Guayaquil. Depois, encara o Paraguai no dia 10, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo. A Seleção ocupa atualmente a 4ª posição nas Eliminatórias, com 21 pontos. Os seis primeiros colocados garantem vaga direta na Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos. Ancelotti destacou que o foco inicial é garantir essa classificação. “O que podemos fazer em 12 meses é se classificar (para a Copa), esse é o primeiro objetivo importante. Depois, pensar bem em como preparar a Copa, em ter a equipe pronta para a fase final da Copa do Mundo dos Estados Unidos no próximo ano”, afirmou. Além disso, o técnico elogiou o talento dos jogadores brasileiros e a forma leve com que encaram o jogo.