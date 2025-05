Interventor da CBF convoca eleição à presidência para o próximo dia 25

Um dia depois do afastamento de Ednaldo Rodrigues, Fernando Sarney define datas do processo eleitoral da entidade máxima do futebol nacional

Vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e apontado pela Justiça do Rio de Janeiro como interventor após o afastamento de Ednaldo Rodrigues , Fernando Sarney definiu, nesta sexta-feira, 16, a data da eleição da entidade: a votação será no próximo dia 25, um domingo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As 27 federações estaduais e os 40 clubes das Séries A e B escolherão o próximo mandatário e oito vice-presidentes para o quadriênio 2025 a 2029. A publicação do edital de convocação será neste sábado, 17. De domingo, 18, a terça-feira, 20, os candidatos poderão inscrever as chapas.

A Assembleia Geral Eleitoral será no dia 25, véspera da chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti, que se despedirá do Real Madrid para assumir a seleção brasileira.

No fim de março, Ednaldo havia sido reeleito por unanimidade por todas as federações e pelos clubes das duas principais divisões do Campeonato Brasileiro para permanecer no cargo até o fim de 2030. No entanto, a oposição passou a fazer denúncias na Comissão de Ética da CBF e na Justiça Comum.