FCF e outras 18 federações assinam manifesto por renovação e estabilidade na CBF

Momentos após a destituição de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF, 19 federações estaduais, incluindo a Federação Cearense de Futebol (FCF), assinaram um manifesto em defesa da “estabilidade, renovação e descentralização do futebol brasileiro”. O documento, no entanto, não menciona o agora ex-presidente da entidade, que entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) na tentativa de reassumir o cargo.

O manifesto foi publicado ainda na noite da última quinta-feira, dia 15, poucas horas após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por decisão do desembargador Gabriel Zéfiro, afastar Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF. Fernando Sarney, um dos vice-presidentes da confederação, foi nomeado interventor, com a missão de convocar novas eleições “o mais rápido possível”.