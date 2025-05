Quem é Fernando Sarney, que assumiu a CBF após afastamento de Ednaldo?

Após o afastamento do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, na tarde desta quinta-feira, 15, Fernando Sarney, vice-presidente da Confederação e membro do comitê da Fifa, assumiu a chefia da entidade máxima do futebol brasileiro como interventor. Sarney tem 68 anos e possui cargos na CBF desde a década de 1990

O executivo é filho do ex-presidente José Sarney, e é dono do Sistema Mirante de Comunicação, que gerencia rádios de mesmo nome e a Rede Mirante, emissora afiliada da Rede Globo no estado do Maranhão. Além da emissora, o grupo de Sarney é responsável pelos sites G1 e GE do Estado.