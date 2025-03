Sem adversário, Ednaldo Rodrigues é reeleito presidente da CBF de forma unânime

O mandatário foi votado pelas 27 federações estaduais, os 20 clubes da Série A e as 20 equipes que compõe a série B

Além do apoio das federações, os 20 clubes da Série A e os 20 clubes da Série B também endossaram a candidatura do mandatário vigente.

No cargo desde 2021, quando assumiu de forma interina após o afastamento de Rogério Caboclo, Ednaldo Rodrigues vai para seu terceiro mandato, o segundo por vias de votação, na CBF.

“Mesmo com toda dificuldade, conseguimos esse objetivo. Para uns, melhorou mais. Para outros, melhorou menos. Mas que melhorou, melhorou”, disse Ednaldo após o pleito.

“A a gente vai procurar fazer um mandato que busque cada vez mais o fomento do futebol brasileiro, lutando pela purificação desse futebol e pela inclusão social e principalmente no combate ao racismo e a todo tipo de discriminação”, disse o mandatário em entrevista a CBF TV.

A desistência de Ronaldo Fenômeno:

Tido como o único nome de oposição para a candidatura de Ednaldo Rodriguês, o ex-atacante retirou a sua candidatura há faltando 11 dias para a eleição, após não obter apoio o suficiente para ter sua chapa aprovada.

"As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Não pude apresentar meu projeto, levar minhas ideias e ouvi-las como gostaria. Não houve qualquer abertura para o diálogo".