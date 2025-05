Ednaldo recorre ao STF e pede a anulação da decisão que o tirou da presidência da CBF

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF / Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Destituído da presidência da Confederação Brasileira de Futebol por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ednaldo Rodrigues solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a ordem seja anulada. O movimento é similar ao que o mandatário fez no final de 2023, quando também foi afastado do poder pelo TJ-RJ. A informação é do Estadão. Caso o STF não anule a decisão do desembargador Gabriel Zéfiro quanto à destituição de Ednaldo Rodrigues, o mandatário quer que se faça valer o estatuto da CBF, que prevê, em caso de saída do presidente, que o vice-presidente mais velho da entidade assuma de forma interina o cargo, que, neste caso, é Hélio Menezes.

Ainda em 2021, dirigentes da entidade, de forma unânime, decidiram trocar Antônio Carlos Nunes por outro vice-presidente: Ednaldo Rodrigues, que já tinha tido experiência como presidente da Federação Baiana de Futebol. Ele, então, assumiu a presidência interina da CBF. Em 8 de março de 2022, Ednaldo foi eleito presidente da CBF com mandato de quatro anos, até 2026, com apoio de 26 federações estaduais, 20 clubes da Série A e 19 da Série B daquela temporada. As exceções foram a Federação Alagoana de Futebol e a Ponte Preta-SP. Em dezembro de 2023, entretanto, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu anular a eleição de Ednaldo, alegando irregularidades no processo, o que levou à nomeação de um interventor. O decreto foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal em janeiro de 2024, permitindo que o dirigente retornasse ao cargo.