Neymar adquire Ferrari avaliada em mais de R$ 7 milhões; veja detalhes

Veículo tem a cor neropurosangue, preta, com detalhes em vermelho metálico, visíveis apenas em uma luz específica. Jogador publicou foto do carro

O jogador publicou, em rede social, uma imagem do interior do carro. A foto mostra o tapete da Ferrari, personalizado com o nome do atleta.

Presente no Brasil desde 2023, o veículo chegou a gerar uma fila de espera pela sua aquisição . Além de ter o dinheiro, é preciso cumprir as exigências da Ferrari para adquirir um de seus modelos.

Coleção de carros de Neymar

Neymar possui uma coleção com diversos carros de luxo. Recentemente, o camisa 10 do Santos adquiriu um modelo raro de Porsche, avaliado em até R$ 4 milhões. A aquisição era um "sonho antigo" do jogador, que utilizou o veículo para ir ao treino no clube paulista.

Neymar: desfalque em campo

Neymar é desfalque no time do Santos desde 16 de abril, quando foi substituído na primeira etapa da partida contra o Atlético-MG. O jogador sofreu uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda.

É provável que o atacante viaje com o elenco santista para o duelo contra o CRB, no dia 22 de maio, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.