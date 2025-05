Neymar vai viajar com o Santos para Maceió e pode voltar contra o CRB

O jogador, que é desfalque desde o dia 16 de abril, já realiza os trabalhos de transição para o campo. Neymar teve uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda. Na semana passada, o craque realizou um exame em uma clínica de São Paulo e, desde então, apresentou uma boa evolução no tratamento.

O retorno de Neymar pelo Santos está cada vez mais próximo. Em fase final de recuperação, o craque viajará junto com o elenco à Maceió, para a partida contra o CRB, duelo decisivo da terceira fase da Copa do Brasil.

A recuperação tem sido bem avaliada pelo Santos. O craque demonstrou estar mais focado em ajudar o clube e compareceu mais vezes ao CT para realizar o tratamento. Se voltar contra o CRB, Neymar terá reduzido o tempo previsto inicialmente para voltar aos gramados, de oito para cinco semanas.

A ideia do Peixe é contar com o craque por pelo menos um tempo na partida em Maceió. No jogo da ida, em uma fraca atuação, o Santos ficou no empate em 1 a 1 com o Galo e precisa da vitória para conseguir a classificação.

