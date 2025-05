Treino do Santos: Neymar participa de atividade e Furch retorna ao elenco

Nesta quarta-feira (14), o Santos retomou as atividades após empatar com o Ceará pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Cleber Xavier, técnico do Peixe, contou com o retorno do atacante Furch, reintegrado ao elenco, além de Neymar, que participou do treino. O argentino ficou ausente por cinco meses do Alvinegro.

A preparação foca no confronto com o Corinthians, marcado para o próximo domingo (18), às 16h (de Brasília). Ainda em recuperação de uma lesão no músculo semimembranoso da coxa, Neymar fez um trabalho no gramado com a equipe de fisioterapia, sem contato com os demais jogadores. Fora do clássico, o camisa 10 viajará para Maceió e estará à disposição para enfrentar o CRB, pela Copa do Brasil, na próxima semana.