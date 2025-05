Um estrangeiro nunca foi campeão da Copa do Mundo? Entenda desafio de Ancelotti

Todos os comandantes de seleções campeãs do Mundo eram dos países em questão. Ancelotti tem vínculo com o Brasil até a Copa de 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que Carlo Ancelotti é o novo treinador da Seleção Brasileira, com vínculo válido até a Copa do Mundo de 2026. O italiano terá o desafio de ser o primeiro técnico estrangeiro em uma seleção a vencer o Mundial.

Isso acontece porque todos os comandantes de seleções campeãs do Mundo eram dos países em questão. O Brasil, por exemplo, venceu cinco títulos com treinadores brasileiros. A tricampeã Argentina, por sua vez, também conquistou suas taças com argentinos no comando.