Duelos como jogador e vice em 1994: relembre confrontos de Ancelotti com a seleção

Técnico Carlo Ancelotti no jogo Real Madrid x Atlético de Madrid pela semifinal da Supercopa da Espanha / Crédito: Giuseppe CACACE / AFP

A relação de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira não começou no anúncio de sua contratação, divulgado na manhã desta segunda-feira, 12. O treinador encontrou a Amarelinha três vezes como atleta e foi "personagem secundário" na conquista do tetra, em 1994.

Após a aposentadoria, o italiano se tornou auxiliar de seu ex-treinador, Arrigo Sacchi, na seleção nacional. O reencontro com a Amarelinha aconteceu na grande final da Copa de 94: 0 a 0 no tempo normal, sem gols na prorrogação e, com o pênalti perdido de Roberto Baggio, o título ficou com o Brasil. Influência de Sacchi no modelo de jogo de Ancelotti Após trabalhar como auxiliar da Itália, Ancelotti iniciou a carreira como técnico em 1995, no modesto Reggiana. Após um ano, foi dirigir o Parma, que, à época, contava com grande aporte da Parmalat, que o permitia montar grandes equipes.

Se hoje Carleto é conhecido por ser versátil e adaptável, em seu início de carreira não era bem assim. Por ser discípulo de Sacchi, Ancelotti utilizava muito o 4-4-2 e não conseguia usar um jogador importante como o camisa 10: recusou Roberto Baggio por não querer encaixar o atacante no esquema.

"Eu tinha um sistema de jogo que aprendi em Milão com Arrigo Sacchi. Era o 4-4-2. E foi por isso que recusei Roberto Baggio no Parma, porque queria jogar com o número 10. Eu disse: 'Não, não jogo com o número 10'. Ele era um dos melhores jogadores do mundo naquela época e recusei-me a contratá-lo porque só queria jogar com dois atacantes", afirmou ao jornal Gazzetta Dello Sport.