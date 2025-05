Ancelotti confirma que assumirá comando da Seleção em 26 de maio

O técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, confirmou nesta terça-feira (13) que a partir de 26 de maio, um dia após o fim do Campeonato Sspanhol, assumirá o desafio de treinar a Seleção Brasileira. "A partir do dia 26, serei treinador do Brasil, o que é um desafio, mas até lá eu continuo treinador do Real Madrid e quero terminar da melhor maneira possível. Estou concentrado na reta final desta aventura espetacular", declarou Ancelotti na entrevista coletiva antes da partida contra o Mallorca, pela antepenúltima rodada da LaLiga.

O técnico italiano teve que responder às perguntas sobre os motivos pelos quais a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se antecipou na segunda-feira para anunciar seu nome como técnico da Seleção. "A CBF divulgou o comunicado porque a partir do dia 26 serei treinador do Brasil. O Madrid vai divulgar o comunicado quando quiser, não há nenhum tipo de problema", disse Ancelotti, antes de destacar que aquilo que conversou com o clube espanhol "é absolutamente pessoal". O treinador, o mais vitorioso da história do Real Madrid com 15 títulos, incluindo três edições da Liga dos Campeões, garantiu sua saída foi amigável. "O futebol, como a vida, é uma aventura que começa e termina. Sempre levei em consideração que isto acabaria. Passei muito bem, todos passaram muito bem, acredito, mas em tudo na vida há um momento que acaba", afirmou.