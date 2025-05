Quando será a estreia de Carlo Ancelotti pelo Brasil? Veja data

Italiano assumirá o comando do Brasil em maio e fará a sua primeira convocação. No mês seguinte, acontecerão dois jogos pelas Eliminatórias

Em coletiva no Real Madrid, seu atual clube, Ancelotti confirmou que será técnico do Brasil a partir do dia 26 de maio .

"A partir do dia 26 serei treinador do Brasil. Hoje sou treinador do Real Madrid. Quero acabar essa fantástica aventura aqui. Quero terminar da melhor maneira possível", contou. As aspas foram relatadas pelo jornal Marca, da Espanha.

Quando será a primeira convocação de Ancelotti pelo Brasil?

O dia 26 de maio será marcado pela primeira convocação de Ancelotti na Seleção Brasileira. O zagueiro Alexsandro (Lille), o lateral-esquerdo Caio Henrique (Monaco) e o atacante Antony (Real Betis) estão no radar e podem ser novidades, como aponta o ge.

Quando será a estreia de Ancelotti pelo Brasil?

Após o período de treinos, Ancelotti terá fará seu primeiro jogo como técnico do Brasil no dia 5 de junho, quinta-feira, diante do Equador, em Guayaquil. O duelo terá início às 20 horas (horário de Brasília).