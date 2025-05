Ancelotti confirma acerto com a Seleção: ‘A partir do dia 26 serei treinador do Brasil’

Após o anúncio da CBF, Carlo Ancelotti concedeu coletiva no Real Madrid, na manhã desta terça-feira (13). Assim, o treinador italiano confirmou o acerto com a seleção brasileira a partir do dia 26 de maio, visando a Copa do Mundo de 2026.

“A partir do dia 26 serei treinador do Brasil. Hoje sou treinador do Real Madrid. Quero acabar essa fantástica aventura aqui. Quero terminar da melhor maneira possível. Tenho que pensar o tempo que estou vivendo. São os dias que tenho aqui no Real. Tenho respeito pelo clube, pelos torcedores, pelos jogadores. Estou focado no que fazer nessa última partida da aventura.”, disse o comandante.