Ancelotti perderá dinheiro? Saiba quanto ganha e qual será salário na Seleção

Treinador abrirá mão de certo valor para comandar a seleção brasileira. Seu contrato com a CBF prevê um bônus milionário em caso de título da Copa do Mundo

O italiano Carlo Ancelotti é o novo técnico da Seleção Brasileira. O acerto foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na manhã desta segunda-feira, 12. Atualmente no Real Madrid-ESP, o profissional estará no comando do Brasil já nos próximos jogos.

A Seleção encara Equador e Paraguai nos dias 5 e 10 de junho, respectivamente, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo.