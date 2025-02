Festa futebolística: Neymar, CR7, Tevez e Hagi fazem aniversário no mesmo dia

No dia 5 de fevereiro, o futebol celebra o aniversário de grandes craques, como Cristiano Ronaldo e Neymar, em uma coincidência rara e marcante

O dia 5 de fevereiro tem um significado especial no calendário do futebol. Não que frequentemente — se é que alguma vez — ocorram eventos de extrema relevância nesse dia, mas ele marca mais um capítulo na carreira de duas das maiores estrelas do esporte.

Cristiano Ronaldo e Neymar compartilham a data de nascimento (assim como Carlos Tévez e o lendário Gheorghe Hagi, por sinal), o que os torna parte de uma curiosa coincidência no mundo do futebol.