Cristiano Ronaldo completa 40 anos: relembre carreira, conquistas e recordes

Atacante Cristiano Ronaldo comemora gol no jogo Al-Ahli x Al-Nassr pelo Campeonato Saudita / Crédito: AFP

No futebol, o acaso fez do dia 5 de fevereiro uma data reservada para craques mundiais no esporte. No mesmo dia, fazem aniversário alguns jogadores como Neymar, Tévez, Hagi e Cesare Maldini. Entre eles, mais um nome é celebrado, sendo este o mais impactante na história do esporte entre os citados: Cristiano Ronaldo, que se tornou o sinônimo de comprometimento atlético e completa 40 anos em 2025, já longe de seu auge técnico, mas ainda competitivo, capitão da seleção portuguesa e rei na Arábia Saudita. Quando o assunto é o maior artilheiro de sua geração, falar de Cristiano Ronaldo é quase falar de gol diretamente. Ainda não são mil, mas o astro português vê o número como palpável. Para quem já soma 923, seria até surpresa parar antes de completá-los.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Seja por Portugal, Real Madrid, Manchester United, Juventus, Sporting ou hoje por Al Nassr, a familiaridade do ofensivo com as redes nunca passou despercebida. Um verdadeiro faro de gol longevo.

No somatório geral, 562 dos tentos de CR7 foram marcados em ligas nacionais, entre Portugal, Inglaterra, Espanha, Itália e Arábia Saudita. Na Premier League, atuando pelo Manchester United, são 103 gols em 236 jogos. Pelo Real Madrid, são 311 gols em 292 partidas em La Liga. Já pelo Sporting, foram 25 jogos ao todo, com três gols marcados. E, na Juventus, foram 81 bolas na rede em 98 duelos do maior campeão do futebol italiano. O astro marcou 64 gols por sua equipe atual. Na Champions League, onde se sente verdadeiramente confortável e é o maior artilheiro da história, anotou 141 tentos em 187 partidas. Só pelo Real Madrid, foram 105 gols em 101 partidas. Já pelo United, conseguiu marcar 21 vezes em 59 compromissos. Pela Juventus, balançou as redes 14 vezes em 23 jogos.