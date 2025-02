Cristiano Ronaldo defende Vini Jr e afirma sobre Bola de Ouro: ‘Não há credibilidade’

Craque português afirma que o camisa 7 atual do Real Madrid fosse eleito o melhor do mundo pela revista ao invés de Rodri, do City

Cristiano Ronaldo segue em busca do milésimo gol. No entanto, o craque voltou a falar sobre a Bola de Ouro e defendeu o brasileiro Vini Jr. O português comparou suas derrotas na premiação com a do atual camisa 7 do Real Madrid para Rodri, do Manchester City.

Na visão de Cristiano, a derrota de Vini foi injusta. Após perder para Rodri na Bola de Ouro, o brasileiro superou o espanhol na premiação do Fifa The Best, em dezembro do ano passado.