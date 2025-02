Neymar reestreia no Santos com festa, físico em dia e mirando Seleção Brasileira

Atacante fará sua primeira partida desde que voltou ao Peixe nesta quarta-feira, contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista / Crédito: Jogada 10

Chegou o dia que o torcedor santista mais esperou nos últimos 12 anos. Após deixar o clube em 2013, Neymar vai atuar novamente com a camisa do Santos nesta quarta-feira (05/02), contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O craque tem chances de começar como titular. Mas, se iniciar no banco, será usado no segundo tempo. Como o astro chega para esta reestreia no Alvinegro Praiano?

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Festa na Vila Belmiro A promessa é de muita festa na noite desta quarta. Afinal, o Santos vendeu todos os ingressos para o jogo e preparou uma série de ações para exaltar a reestreia de seu ídolo com a camisa 10. Uma delas é até curiosa. O Peixe fez uma parceria com a empresa “Sem Parar”, e o torcedor que pegar estrada para chegar à Baixada Santista terá o pedágio pago pelo clube.

A expectativa é que a Vila Belmiro esteja tomada horas antes do jogo e que um corredor com sinalizadores e fogos de artifício receba o ônibus do time, onde estará o craque. Além disso, mais do que sua reestreia, Neymar terá outro motivo de comemoração. Afinal, nesta quarta-feira, o craque celebra 33 anos de idade e, de presente de aniversário, espera uma vitória em sua primeira partida nesta volta ao Santos. Neymar tenta voltar à balançar as redes De volta ao Santos após rescindir seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar tem como meta clara retomar o bom condicionamento físico, a alegria em jogar futebol e ficar o quanto antes à disposição da Seleção Brasileira novamente. Contudo, a primeira meta do craque será voltar à balançar as redes.

O último gol de Neymar foi o primeiro e único pelo Al Hilal . Ele marcou o segundo em vitória por 3 a 0 sobre o Nassaji, pela Champions Asiática, no dia 3 de outubro de 2023. Na sequência, o atacante passou por cirurgia, teve uma lesão muscular e se transferiu para o Santos. Assim, ele tenta encerrar o jejum e voltar a marcar como profissional. Craque chega em forma O que muito se diz neste retorno de Neymar é que o atacante está ”fininho”. O físico do craque impressionou nos primeiros dias, e ele treinou sem qualquer tipo de restrição sob o comando do auxiliar técnico Pedro Malta. É verdade que Neymar não tem mais suas famosas arrancadas. Contudo, o que se diz nos bastidores é que o atacante está veloz e capaz de executar todos os movimentos rotineiros dentro de campo. Assim, a expectativa é de que ele atue por até 35 minutos contra o Botafogo-SP . A minutagem deve aumentar no decorrer do Estadual.

Neymar quer jogar o máximo A expectativa para a reestreia do craque é grande, mas já tem aquele torcedor mais pessimista que já pensa quando Neymar vai embora. Com contrato apenas até o final de junho, o atacante pode fazer apenas 24 partidas neste retorno ao Peixe. Se o Santos chegar à final do Paulistão, ele fará 10 jogos no Estadual. Além disso, ele ainda vai conseguir jogar os duelos de ida e volta da terceira fase da Copa do Brasil e as 12 primeiras rodadas do Brasileirão. Assim, há a expectativa e a vontade do próprio jogador de jogar o máximo possível, não só por defender o Santos, mas também para recuperar o seu físico e sua alegria de jogar futebol. E o torcedor santista também terá um papel fundamental para fazer com que o craque fique mais do que seis meses na Vila Belmiro.